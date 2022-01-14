Жена известного украинского футболиста погибла в ДТП, — СМИ (фото, видео)

Супруга футболиста луганской "Зари" Виктория Данченко, утверждают журналисты, находилась за рулем Mercedes. А столкновение с KIA произошло при въезде в Одессу.

В пятницу, 14 января, в Одесской области произошла смертельная авария, в результате которой погибла жена украинского футболиста из луганской "Зари" Виктория Данченко. Об обстоятельствах происшествий пишет пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

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Сообщается, что на Киевской трассе в районе 15:00 во время первого происшествия автомобиль KIA Cerato, поворачивая налево, столкнулся с автомобилем Mercedes, который двигался навстречу. В результате столкновения женщина, находившаяся за рулем Mercedes от полученных травм скончалась на месте.

Столкновение двух авто повлекло за собой механические повреждения еще трех транспортных средств, которые находились недалеко от места происшествия. Люди в них не пострадали.

По информации журналистов, Виктория находилась за рулем Mercedes. Тело девушки спасателям пришлось извлекать из машины при помощи специнструментов.

Кто такая Виктория Данченко?

Виктория Данченко является женой футболиста Олега Данченко, игрока луганской "Зари". До перехода в команду спортсмен играл за хмельницкое "Динамо", одесский "Черноморец", донецкий "Шахтер" и менее статусные клубы. Пара поженилась летом 2020 года.

У себя на странице в соцсетях девушка часто делилась кадрами с нарушением ПДД, в том числе с превышением скорости.

[ + – ] Виктория Данченко в машине [ + – ] Виктория Данченко около Mercedes [ + – ] Виктория Данченко возле Mercedes [ + – ] Олег и Виктория Данченко на отдыхе

Ранее сообщалось 12 января в Харьковской области на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь двух мужчин. Также в происшествии пострадали двое малолетних пассажиров.

Супруг чиновницы из Министерства образования и науки Украины Галины Калиневич, в состоянии алкогольного опьянения попал в двойное ДТП в Киеве. Мужчина, общаясь с правоохранителями, угрожал им и сказал, что "у них скоро будут проблемы".