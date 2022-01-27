Дворец мечты. Новак Джокович реконструирует особняк в Испании за 10 млн евро (фото)

Лучший действующий теннисист мира отвлекается от стресса, полученного в начале года в Австралии.

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович реконструирует свой дом для отдыха в испанском городе Марбелья, сообщает The Sun.

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34-летний спортсмен до сих пор не восстановился после скандала в Австралии, где он должен был играть на турнире Australian Open. Джоковича депортировали из страны, из-за отсутствия достаточных аргументов, на основании которых ему выдали медицинское специальное разрешение на въезд в Австралию.

Теперь Новак Джокович нанял команду профессиональных дизайнеров и архитекторов, перед которыми поставил задачу улучшить состояние его дома в Марбелье, стоимость которого оценивают в 10 миллионов евро.

Ожидается, что все работы будут закончены к лету, а сам теннисист приедет в город, чтобы заняться обустройством обновленного дома, вид которого выходит на элитный курорт Коста-дель-Соль.

Девятиместная вилла включается в себя собственный теннисный корт, тренажерный зал и домашний кинотеатр.

Джокович купил его два года назад после того, как брал его в аренду за 8000 фунтов стерлингов в неделю, во время жесткого национального карантина в Испании.

Вокруг дома уже возведены строительные леса, а в главной спальне планируют установить сплошные окна, от потолка и до пола.

[ + – ] Дом Новака Джоковича в Марбелье будет реконструирован Фото: The Sun

Ванные комнаты, кухни и джакузи также должны быть заменены и оформлены в соответствии с практиками фэн-шуй, основанными на таких понятиях, как пять элементов: дерево, огонь, земля, металл и вода.

Напомним, ранее в британской прессе появилось сообщение, что Новак Джокович намерен подать иск в суд на власти Австралии. Сумма компенсации, на которую рассчитывает спортсмен, равна 6,3 миллиона долларов.

Также Фокус сообщал, что Джокович купил 80% акций компании, которая производит лекарства от коронавируса. Испытание препарата начнется в Великобритании будущим летом.