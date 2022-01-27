Палац мрії. Новак Джокович реконструює маєток в Іспанії за 10 млн євро (фото)

Найкращий чинний тенісист світу відволікається від стресу, отриманого на початку року в Австралії.

Перша ракетка світу сербський тенісист Новак Джокович реконструює свій будинок для відпочинку в іспанському місті Марбелья, повідомляє The Sun.

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34-річний спортсмен досі не поновився після скандалу в Австралії, де він мав грати на турнірі Australian Open. Джоковича депортували з країни через відсутність достатніх аргументів, на підставі яких йому видали медичний спеціальний дозвіл на в'їзд до Австралії.

Тепер Новак Джокович найняв команду професійних дизайнерів та архітекторів, перед якими поставив завдання покращити стан його будинку в Марбельї, вартість якого оцінюють у 10 мільйонів євро.

Очікується, що всі роботи будуть закінчені до літа, а сам тенісист приїде до міста, щоб зайнятися облаштуванням оновленого будинку, який виходить на елітний курорт Коста-дель-Соль.

Дев'ятимісна вілла враховує тенісний корт, тренажерний зал і домашній кінотеатр.

Джокович купив маєток два роки тому після того, як брав його в оренду за 8 000 фунтів стерлінгів на тиждень під час жорсткого національного карантину в Іспанії.

Навколо будинку вже зведені будівельні риштування, а в головній спальні планують встановити суцільні вікна, від стелі та до підлоги.

[ + – ] Будинок Новака Джоковича в Марбельї буде реконструйовано Фото: The Sun

Ванні кімнати, кухні та джакузі також повинні бути замінені й оформлені відповідно до практик фен-шуй, заснованих на таких поняттях, як п'ять елементів: дерево, вогонь, земля, метал і вода.

Нагадаємо, раніше в британській пресі з'явилося повідомлення, що Новак Джокович має намір подати позов до суду на владу Австралії. Сума компенсації, на яку розраховує спортсмен, становить 6,3 мільйони доларів.

Також Фокус повідомляв, що Джокович купив 80% акцій компанії, яка виробляє ліки від коронавірусу. Випробування препарату розпочнеться у Великій Британії наступного літа.