Приводил в бешенство. Роналду забрал Джорджину Родригес на Bugatti, шокировав ее коллег

Модель Джорджина Родригес в интервью для нового документального фильма Netflix рассказала о своем знакомстве с футболистом, выступавшим за мадридский "Реал".

Когда в 2016 году уроженка Аргентины Джорджина Родригес встретила Криштиану Роналду в магазине Gucci, она была рядовым сотрудником и получала 10 евро в час. Об этом сообщает Mirror.

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Жена Криштиану Роналду — модель и инфлюенсер Джорджина Родригес в своем интервью для нового документального фильма Netflix рассказала, как футболист, выступавший за мадридский "Реал", забирал ее после работы на своем Bugatti, чем крайне впечатлял ее коллег.

"Много раз он заезжал за мной после работы, а моя смена заканчивалась в 10 вечера. Как-то он приехал на Bugatti. Мои коллеги сходили с ума, не могли поверить. Я приезжала на автобусе, а уезжала на Bugatti", — рассказала жена Роналду в интервью для документального фильма Netflix "Я Джорджина".

Авторы фильма также взяли интервью и у самого Роналду, по словам которого, он "быстро понял, что Джорджина — женщина его жизни". "У меня были машины, зачем мне было нужно забирать ее на такси. Было забавно, я ждал ее у выхода возле магазина в этих ярких машинах", — объясняет Роналду, добавляя, что Джорджину не приходилось ждать долго, она быстро выходила, садилась в машину и они ехали домой.

По словам его жены, ей нравится путешествовать на частном самолете Криштиану Роналду, это намного облегчает жизнь.

Под Рождество 28-летняя Джорджина слетала с четырьмя детьми в Лапландию.

[ + – ] Фото семьи Криштиану Роналду.

"Если бы пришлось пользоваться обычным аэропортом, ждать пришлось бы два часа, я бы сошла с ума. Имею в виду, что я бы не поехала никуда вообще", — объясняла модель из Испании журналистам, поднимаясь по трапу самолета рейсом в Париж, чтобы выбрать наряд в студии Жана-Поля Готье для Каннского кинофестиваля.

Ранее Фокус сообщал, что беременная Джорджина Родригес в элегантном образе поддержала Роналду на церемонии чествования лучших футболистов по версии ФИФА, The Best FIFA Football Awards. В Женеве Криштиану Роналду удостоили приза за мировой рекорд по количеству голов за национальную команду.