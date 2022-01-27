Доводив до сказу. Роналду забрав Джорджину Родрігес на Bugatti, шокувавши її колег

Модель Джорджина Родрігес в інтерв'ю для нового документального фільму Netflix розповіла про своє знайомство з футболістом, який виступав за мадридський "Реал".

Коли у 2016 році уродженка Аргентини Джорджина Родрігес зустріла Кріштіану Роналду в магазині Gucci, вона була пересічною співробітницею й отримувала 10 євро на годину. Про це повідомляє Mirror.

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Дружина Кріштіану Роналду — модель та інфлюєнсерка Джорджина Родрігес — у своєму інтерв'ю для нового документального фільму Netflix розповіла, як футболіст, який виступав за мадридський "Реал", забирав її після роботи на своєму Bugatti, чим вражав її колег.

"Багато разів він заїжджав за мною після роботи, а моя зміна закінчувалася о 10-й вечора. Якось він приїхав на Bugatti. Мої колеги божеволіли, не могли повірити. Я приїжджала на автобусі, а їхала на Bugatti", — розповіла дружина Роналду в інтерв'ю документального фільму Netflix "Я Джорджина".

Автори фільму також взяли інтерв'ю і в самого Роналду, за словами якого, він "швидко зрозумів, що Джорджина — жінка його життя". "У мене були машини, навіщо мені потрібно було забирати її на таксі. Було весело, я чекав її біля виходу біля магазину в цих яскравих машинах", — пояснює Роналду, додаючи, що Джорджину не доводилося чекати довго, вона швидко виходила, сідала в машину, і вони їхали додому.

За словами його дружини, їй подобається подорожувати приватним літаком Кріштіану Роналду, це набагато полегшує життя.

Під Різдво 28-річна Джорджина злітала з чотирма дітьми до Лапландії.

[ + – ] Фото сім'ї Кріштіану Роналду.

"Якби довелося користуватися звичайним аеропортом, чекати довелося б дві години, я б збожеволіла. Маю на увазі, що я б не поїхала нікуди взагалі", — пояснювала модель із Іспанії журналістам, підіймаючися трапом літака рейсом до Парижа, щоб вибрати вбрання в студії Жана-Поля Готьє для Каннського кінофестивалю.

Раніше Фокус повідомляв, що вагітна Джорджина Родрігес в елегантному образі підтримала Роналду на церемонії вшанування найкращих футболістів за версією ФІФА The Best FIFA Football Awards. У Женеві Кріштіану Роналду нагородили призом за світовий рекорд за кількістю голів за національну команду.