Джорджина поблагодарила Роналду за лазерное шоу в Дубае ко дню рождения (фото)

Фото жены Роналду с поздравлением появилось на башне Бурдж Халифа в Дубае, где трехминутная реклама или сообщение стоит примерно 67 тыс. долларов.

Модель Джорджина Родригез поблагодарила звезду "Манчестер Юнайтед" и португальской сборной Криштиану Роналду за лазерное шоу, которое футболист организовал к 28-летию своей жены. Об этом сообщает The Daily Mail.

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Роналду пришлось потратить тысячи евро, чтобы на фасаде башни Бурдж Халифа в Дубае появилось изображение его жены, которая в прошлый четверг, 27 января праздновала свой день рождения.

Роналду вместе с детьми наблюдал за тем, как на известном здании появляется изображение Джорджины и пожелание "С днем ​​​​рождения, Джео!".

[ + – ] Джорджина Родригез и Криштиану Роналду Фото: Instagram [ + – ] Джорджина Родригез и Криштиану Роналду [ + – ] Джорджина Родригез и Криштиану Роналду

В этот же день состоялась премьера фильм на Netflix, посвященного жене Роналду.

Уроженка Аргентины, которая выросла в испанском городе Джака, выложила в соцсетях фото на фоне Бурдж Халифы с подписью: "Вот так заканчивается этот удивительный день. У меня нет слов".

Трехминутная реклама или сообщение на фасаде дубайской башни стоит примерно 67 тыс. долларов, а по выходным цена еще выше. Но Криштиану Роналду, у которого есть частный самолет за за 27 млн долларов и автопарк дорогих автомобилей, может легко себе позволить такие расходы. Состояние футболиста оценивается примерно в 500 млн долларов.

Ранее Фокус сообщал, что Роналду забирал Джорджину Родригес на Bugatti, чем шокировал ее коллег по работе в мадридском магазине. Модель Джорджина Родригес в интервью для нового фильма на Netflix рассказала, как познакомилась с футболистом, который в 2016 году защищал цвета мадридского "Реала".