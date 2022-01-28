Джорджина подякувала Роналду за лазерне шоу в Дубаї до дня народження (фото)

Фото дружини Роналду з привітанням з'явилося на вежі Бурдж Халіфа в Дубаї, де трихвилинна реклама чи повідомлення коштує приблизно 67 тис. доларів.

Модель Джорджина Родрігез подякувала зірці "Манчестер Юнайтед" та португальській збірній Кріштіану Роналду за лазерне шоу, яке футболіст організував до 28-річчя своєї дружини. Про це повідомляє The Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Роналду довелося витратити тисячі євро, щоб на фасаді вежі Бурдж Халіфа в Дубаї з'явилося зображення його дружини, яка минулого четверга, 27 січня, святкувала свій день народження.

Роналду разом із дітьми спостерігав за тим, як на відомому будинку з'являється зображення Джорджини та побажання "З днем ​​народження, Джео!".

[ + – ] Джорджина Родрігез і Кріштіану Роналду Фото: Instagram [ + – ] Джорджина Родрігез і Кріштіану Роналду [ + – ] Джорджина Родрігез і Кріштіану Роналду

Цього ж дня відбулася прем'єра фільму на Netflix, присвяченого дружині Роналду.

Уродженка Аргентини, яка виросла в іспанському місті Джака, виклала у соцмережах фото на тлі Бурдж Халіфи за підписом: "От так закінчується цей дивовижний день. У мене немає слів".

Трихвилинна реклама або повідомлення на фасаді дубайської вежі коштує приблизно 67 тис. доларів, а на вихідні ціна ще вища. Але Кріштіану Роналду, який має приватний літак за 27 млн доларів та автопарк дорогих автомобілів, може легко собі дозволити такі витрати. Статки футболіста оцінюються приблизно в 500 млн доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що Роналду забирав Джорджину Родрігес на Bugatti, чим шокував її колег у роботі в мадридському магазині. Модель Джорджина Родрігес в інтерв'ю для нового фільму на Netflix розповіла, як познайомилася з футболістом, який у 2016 році захищав кольори мадридського "Реала".