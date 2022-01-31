За что купил, за то и продаю. "Бенфика" продаст Романа Яремчука за €17 млн

В лиссабонском клубе разочаровались игрой украинского нападающего.

Руководство лиссабонской "Бенфики" решило продать украинского нападающего Романа Яремчука, который только минувшим летом пополнил состав команды. Высказываются предположения о том, что нападающий может перейти в ливерпульский "Эвертон". Об этом сообщает Correio da Manha.

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Летом руководство "Бенфики" заплатило за трансфер Яремчука из бельгийского "Гента" 17 млн евро. За полсезона в составе "орлов" нападающий забил шесть мячей.

Очевидно, такую результативность посчитали недостаточной и, в целом, покупка украинца рассматривается как неудачная боссами лиссабонского клуба, для которого раскрутка и последующая продажа футболистов — пожалуй, одна из главных статей дохода.

Отмечается, что "Бенфика" готова продать Яремчука за все те же 17 млн евро.

Украинский нападающий обратил на себя внимание скаутов "орлов" на Чемпионате Европы прошлым летом выступлениями в сине-желтой футболке украинской сборной. Считается, что во время европейского первенства вице-президент "Бенфики" Руй Кошта консультировался насчет этого перехода с Андреем Шевченко, с которым знаком по выступлениям за "Милан".

Теперь будущее футболиста, некогда защищавшего цвета киевского "Динамо", связывают с "Эвертоном". Клуб из Ливерпуля в зимнее межсезонье уже усилился одним украинцем. За трансфер защитника сборной Украины Виталия Миколенко "Динамо" заплатили 23 млн евро.

Вместе с тем, ливерпульская пресса считает такой трансфер маловероятным, поскольку центр нападения "ирисок" достаточно укомплектован — Ришарлисоном и Домиником Кальверт-Льюином. Более того, усилить акающее звено "Эвертона" со скамейки запасных способен и венесуэлец Саломон Рондон.

К слову, руководство "Эвертона", недавно уволившее испанского специалиста Рафаэля Бенитеса, объявило, что новым менеджером команды будет Фрэнк Лэмпард. Контракт с 43-летним тренером подписан на 2,5 года. Прежде бывший полузащитник сборной Англии возглавлял лондонский "Челси".

Ранее Фокус сообщал, что итальянская "Сампдория" взяла в аренду до конца сезона Владислава Супрягу с опцией выкупа, по некоторым данным, сумма возможного трансфера оценивается 8-10 млн евро.