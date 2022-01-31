За що купив, за те продаю. "Бенфіка" продасть Романа Яремчука за €17 млн

У Лісабонському клубі розчарувалися грою українського нападника.

Керівництво лісабонської "Бенфіки" вирішило продати українського нападника Романа Яремчука, який лише минулого літа поповнив склад команди. Висловлюються припущення, що нападник може перейти в ліверпульський "Евертон". Про це повідомляє "Correio da Manha".

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Влітку керівництво "Бенфіки" заплатило за трансфер Яремчука з бельгійського "Гента" 17 млн євро. За півсезону в складі "орлів" нападник забив шість м'ячів.

Очевидно, таку результативність вважали за недостатню і, загалом, покупка українця розглядається як невдала босами лісабонського клубу, для якого розкручування і подальший продаж футболістів — мабуть, одна з головних статей доходу.

Зазначається, що "Бенфіка" готова продати Яремчука за ті самі 17 млн євро.

Український нападник звернув на себе увагу скаутів "орлів" на Чемпіонаті Європи минулого літа виступами у синьо-жовтій футболці української збірної. Вважається, що під час європейської першості віцепрезидент "Бенфіки" Руй Кошта консультувався щодо цього переходу з Андрієм Шевченком, з яким знайомий за виступами за "Мілан".

Тепер майбутнє футболіста, який колись захищав кольори київського "Динамо", пов'язують з "Евертоном". Клуб із Ліверпуля у зимове міжсезоння вже посилився одним українцем. За трансфер захисника збірної України Віталія Миколенка "Динамо" заплатило 23 млн євро.

Водночас, ліверпульська преса вважає такий трансфер малоймовірним, оскільки центр напад "ірисок" є достатньо укомплектованим — Рішарлісоном і Домініком Калверт-Льюїном. Більше того, посилити ланку "Евертона" з лави запасних здатний і венесуелець Саломон Рондон.

До речі, керівництво "Евертона", яке нещодавно звільнило іспанського фахівця Рафаеля Бенітеса, оголосило, що новим менеджером команди буде Френк Лемпард. Контракт із 43-річним тренером підписано на 2,5 роки. Насамперед колишній півзахисник збірної Англії очолював лондонський "Челсі".

Раніше Фокус повідомляв, що італійська "Сампдорія" взяла в оренду до кінця сезону Владислава Супрягу з опцією викупу, за деякими даними, сума можливого трансферу оцінюється у 8-10 млн євро.