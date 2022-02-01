Чемпионат Евро-2022 по футзалу: Украина сыграет с Россией в полуфинале
Украинская сборная пробилась в полуфинал Евро по футзалу впервые за 17 лет.
Украина будет сражаться с Россией в полуфинале чемпионата Европы-2022 по футзалу, что стало известно по итогам четвертьфинала в Амстердаме, сообщает Украинская ассоциация футбола в Instagram.
Российские спортсмены 1 февраля смогли обойти Грузию в поединке со счетом 3:1 — победу принесли голы Ниязова и Чишкалы (дубль). От Грузии гол забил Бранко.
Таким образом, в полуфинале сборная Украины сыграет с Россией. Матч пройдет в Амстердаме в пятницу, 4 февраля.
И хотя в четвертьфинале украинцы считались аутсайдерами, наши футболисты смогли обыграть соперников из Казахстана со счетом 5:3. Голы забили Петр Шотурма (с пенальти), Игорь Корсун, Михаил Зварич, Владимир Разуванов и Ярослав Лебедь. Матч прошел 31 января.
Напомним, в Министерстве молодежи и спорта призвали украинских спортсменов избегать контактов с россиянами на Олимпийских играх 2022 в Пекине.
Еще сообщалось, что летом украинская спортсменка и младший сержант ВСУ Ярослава Магучих на Олимпиаде в Токио поздравила с победой свою соперницу, российскую прыгунью в высоту Марию Ласицкене. Это вызвало скандал и резонанс.