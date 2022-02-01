Чемпіонат Євро-2022 з футзалу: Україна зіграє з Росією у півфіналі

Українська збірна пробилася до півфіналу Євро з футзалу вперше за 17 років.

Україна боротиметься з Росією у півфіналі чемпіонату Європи-2022 з футзалу, що стало відомо за підсумками чвертьфіналу в Амстердамі, повідомляє Українська асоціація футболу у Instagram.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Російські спортсмени 1 лютого змогли обійти Грузію в поєдинку з рахунком 3:1 — перемогу принесли голи Ніязова та Чишкали (дубль). Від Грузії гол забив Бранко.

Таким чином, у півфіналі збірна України зіграє із Росією. Матч пройде в Амстердамі у п'ятницю, 4 лютого.

І хоча у чвертьфіналі українці вважалися аутсайдерами, наші футболісти змогли обіграти суперників із Казахстану з рахунком 5:3. Голи забили Петро Шотурма (з пенальті), Ігор Корсун, Михайло Зварич, Володимир Разуванов та Ярослав Лебідь. Матч пройшов 31 січня.

Нагадаємо, у Міністерстві молоді та спорту закликали українських спортсменів уникати контактів із росіянами на Олімпійських іграх 2022 у Пекіні.

Ще повідомлялося, що влітку українська спортсменка та молодша сержантка ЗСУ Ярослава Магучіх на Олімпіаді в Токіо привітала з перемогою свою суперницю, російську стрибунку у висоту Марію Ласіцкене. Це викликало скандал і резонанс.