"Мы свободные люди": украинский фигурист Никитин дал интервью на Олимпиаде-2022 на русском языке

Украинский спортсмен сказал российским СМИ, что живет в свободной стране и каждый может говорить на том языке, на котором хочет.

Украинский фигурист Максим Никитин после командных соревнований на Олимпиаде в Пекине пообщался с журналистам российских СМИ на русском языке, сообщает ТАСС.

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Он заявил, что живет в свободной стране и каждый может говорить на том языке, на котором хочет.

"Мы свободные люди, я надеюсь, что каждый в свободной стране и каждый может говорить на любом языке, на котором хочет. В пандемию, в это сложное время, много запретов и ограничений. Как вы видите, я спокойно общаюсь с вами, несмотря ни на что. Если люди ведут нормальный диалог, задают адекватные вопросы, [получают] адекватные ответы", — сказал Никитин российским журналистам.

Напомним, 4 февраля на Олимпийских играх-2022 в Пекине начались командные соревнования по фигурному катанию.

Первыми Украину представляли дуэт Александры Назаровой и Максима Никитина, они выступили в ритм-танцах.

Назарова и Никитин заняли девятое место с результатом 64,08 баллов и двумя очками в общей таблице.

28-летний фигурист Максим Никитин — уроженец Харькова. Он выступает в спортивных танцах на льду в паре с Александрой Назаровой. В 2017 году Никитин стал чемпионом Зимней Универсиады.

Трехкратный чемпион Украины по фигурному катанию в танцах на льду. Серебряный призер зимних юношеских Олимпийских игр 2012 года в Инсбруке, Австрия. Бронзовый призер Юниорского Чемпионата мира по фигурному катанию 2015 года в Таллине, Эстония.

В 2018 году принимал участие в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, Южная Корея в дуэте с Александрой Назаровой.

Ранее украинский фигурист Иван Шмуратко отказался общаться с журналистами из РФ на русском. В отличие от своего коллеги, ответы на вопросы олимпиец давал исключительно на английском, хотя задавались они на русском.

Напомним, перед Олимпиадой Минспорта Украины дало рекомендации украинским олимпийцам, как себя вести по отношению к российским спортсменам. Украинским спортсменам посоветовали избегать россиян на Олимпиаде-2022: не фотографироваться вместе и не стоять с ними рядом.