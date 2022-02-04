"Ми вільні люди": український фігурист Нікітін дав інтерв'ю на Олімпіаді-2022 російською мовою

Український спортсмен сказав російським ЗМІ, що кожен живе у вільній країні й кожен може говорити тією мовою, якою хоче.

Український фігурист Максим Нікітін після командних змагань на Олімпіаді у Пекіні поспілкувався із журналістами російських ЗМІ російською мовою, повідомляє ТАСС.

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Він заявив, що кожен живе у вільній країні й кожен може говорити тією мовою, якою хоче.

"Ми вільні люди, я сподіваюся, що кожен у вільній країні і кожен може говорити будь-якою мовою, якою хоче. У пандемію, в цей складний час, багато заборон та обмежень. Як ви бачите, я спокійно спілкуюся з вами, незважаючи ні на що. Якщо люди ведуть нормальний діалог, ставлять адекватні питання, [отримують] адекватні відповіді", — сказав Нікітін російським журналістам.

Нагадаємо, 4 лютого на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні розпочалися командні змагання з фігурного катання.

Першими Україну представляли дует Олександри Назарової та Максима Нікітіна, вони виступили у ритм-танцях.

Назарова та Нікітін посіли дев'яте місце з результатом 64,08 балів і двома очками у загальній таблиці.

28-річний фігурист Максим Нікітін — уродженець Харкова. Він виступає у спортивних танцях на льоду в парі з Олександрою Назаровою. У 2017 році Нікітін став чемпіоном Зимової Універсіади.

Триразовий чемпіон України з фігурного катання у танцях на льоду. Срібний призер зимових юнацьких Олімпійських ігор 2012 року в Інсбруку, Австрія. Бронзовий призер Юніорського Чемпіонату світу з фігурного катання 2015 року в Таллінні, Естонія.

У 2018 році брав участь у зимових Олімпійських іграх у Пхенчхані, Південна Корея у дуеті з Олександрою Назаровою.

Раніше український фігурист Іван Шмуратко відмовився спілкуватися з журналістами з РФ російською. На відміну від свого колеги, відповіді на запитання олімпієць давав виключно англійською, хоча ставилися вони російською.

Нагадаємо, перед Олімпіадою Мінспорту України дали рекомендації українським олімпійцям, як поводитися з російськими спортсменами. Українським спортсменам порадили уникати росіян на Олімпіаді-2022: не фотографуватися разом і не стояти з ними поряд.