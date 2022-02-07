В Китае закончились сувенирные панды - символы Олимпийских игр в Пекине
Чтобы купить игрушку люди ночью приходят занимать очередь под магазином, несмотря на минусовую температуру.
В КНР возник дефицит игрушечных панд — символов XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В связи с огромным количеством желающих приобрести сувенир "Бинг Двен Двен", Оргкомитет Олимпийских игр в Пекине обратился к промышленникам страны увеличить производство игрушек, сообщает Associated Press.
В пятницу, 4 февраля, крупнейший маркет Пекина "Gongmei Emporium" продал олимпийских товаров на сумму в 470 000 долларов. При этом магазин распродал весь запас сувениров "Бинг Двен Двен" — маленьких панд, являющимися символами зимних Олимпийских игр в этом году. После этого администрация объявила, что следующий завоз игрушек будет в понедельник, 7 февраля. К ним доставят 300 сувениров, и они будут отпускаться по одному в руки.
Чтобы приобрести символ Олимпиады, многие покупатели стали занимать очередь в ночь с 6 на 7 февраля, сидя на принесенных стульчиках под магазином. С открытием магазина, игрушечные панды были раскуплены за 30 минут и большинству покупателей сувениров не хватило. Следующую партию магазин пообещал на 8 февраля. При этом представители магазина в мегафон просили людей не оставаться на ночь под магазином, так как температура упадет до -6 градусов по Цельсию.
Другой крупный маркет в столичном районе Хоухай распродал сувениры в течение часа. На олимпийских объектах панд раскупили еще раньше.
В связи с огромным спросом на игрушечных панд Оргкомитет Олимпийских игр в Пекине попросил сувенирные фабрики производить больше, сообщило официальное информационное агентство Китая "Синьхуа".
Напомним, генеральный директор оргкомитета Олимпиады Тосиро Муто заявил, что на период проведения соревнований спортсменам будет запрещен секс, вечеринки и другие близкие физические активности. Организаторы объясняют такое решение защитой от распространения коронавируса.
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