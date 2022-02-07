У Китаї закінчилися сувенірні панди — символи Олімпійських ігор у Пекіні

Щоб купити іграшку, люди вночі приходять займати чергу під магазином, незважаючи на мінусову температуру.

У КНР виник дефіцит іграшкових панд — символів XXIV зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні. У зв'язку з величезною кількістю охочих придбати сувенір "Бінг Двен Двен" Оргкомітет Олімпійських ігор у Пекіні звернувся до промисловців країни збільшити виробництво іграшок, повідомляє Associated Press.

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У п'ятницю, 4 лютого, найбільший маркет Пекіна "Gongmei Emporium" продав олімпійських товарів на суму 470 000 доларів. При цьому магазин розпродав увесь запас сувенірів "Бінг Двен Двен" — маленьких панд, які є символами цьогорічного зимових Олімпійських ігор. Після цього адміністрація оголосила, що наступне завезення іграшок буде в понеділок, 7 лютого. До них доставлять 300 сувенірів і вони будуть відпускатися по одному в руки.

Щоб придбати символ Олімпіади, багато покупців почали займати чергу в ніч із 6 на 7 лютого, сидячи на принесених стільчиках під магазином. З відкриттям магазину іграшкові панди були розкуплені за 30 хвилин і більшості покупців сувенірів не вистачило. Наступну партію магазин пообіцяв на 8 лютого. При цьому представники магазину в мегафон просили людей не залишатися на ніч під магазином, оскільки температура впаде до -6 градусів за Цельсієм.

Інший великий маркет у столичному районі Хоухай розпродав сувеніри протягом години. На олімпійських об'єктах панд розкупили ще раніше.

У зв'язку з величезним попитом на іграшковий панд Оргкомітет Олімпійських ігор у Пекіні попросив сувенірні фабрики виробляти більше, повідомило офіційне інформаційне агентство Китаю "Сіньхуа".

Нагадаємо, генеральний директор оргкомітету Олімпіади Тосіро Муто заявив, що на період проведення змагань спортсменам буде заборонено секс, вечірки й інші близькі фізичні активності. Організатори пояснюють таке рішення захистом від поширення коронавірусу.

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