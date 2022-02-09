Сборная Украины вошла в топ-10 лучших команд Европы

На завершившемся в Амстердаме Евро-2022 украинская команда заняла четвертое место, проиграв в полуфинале России.

В феврале сборная Украины по футзалу поднялась на восьмую строчку в рейтинге УЕФА. Первое место в рейтинге у Португалии, которая завоевала титул чемпионов Европы. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола на своей странице в Facebook.

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За последние два месяца футзальная сборная Украины провела шесть поединков в финальном турнире чемпионата Европы. На стадии группового этапа сине-желтые уступили Нидерландам со счетом 2:3, обыграли сербов — 6:1 и проиграли Португалии — 0:1.

Футзальная сборная Украины вышла из группы во многом и по не зависящим от нее обстоятельствам. Сербская команда в последнем матче группового раунда оказалась сильнее Нидерландов, и эта победа позволила Украине пробиться в четвертьфинал, в котором был обыгран Казахстан со счетом 5:3.

Дальше было поражение, но не без борьбы, в полуфинале с Россией — 2:3 и проигранный матч с Испанией за третье место — 1:4.

Рейтинг топ-10 сборных команд

Португалия — 2693,758

Россия — 2547,159

Испания — 2488,909

Казахстан — 2367,187

Хорватия — 2051,042

Сербия — 2050,143

Азербайджан — 2015,589

Украина — 2009,816

Италия — 1934,516

Чехия — 1887,535

Напомним, что Украина остались без медалей на Евро-2022 по футзалу, проиграв Испании в матче за "бронзу". Испанская сборная разгромила подопечных Александра Косенко. Украина могла реабилитироваться за поражение от команды России, но все же класс испанцев оказался выше.

Ранее Фокус сообщал, что представители России обратились в УЕФА с жалобой на украинских болельщиков, которые во время матча двух сборных пели песню со словами "Путин-Х**ло". Россияне утверждают, что украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбления политического характера, а также разжигали национальную ненависть. Среди прочего, отмечается, что в выкриках зрителей присутствовали призывы к убийству жителей России.