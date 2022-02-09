Сборная Украины вошла в топ-10 лучших команд Европы
На завершившемся в Амстердаме Евро-2022 украинская команда заняла четвертое место, проиграв в полуфинале России.
В феврале сборная Украины по футзалу поднялась на восьмую строчку в рейтинге УЕФА. Первое место в рейтинге у Португалии, которая завоевала титул чемпионов Европы. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола на своей странице в Facebook.
За последние два месяца футзальная сборная Украины провела шесть поединков в финальном турнире чемпионата Европы. На стадии группового этапа сине-желтые уступили Нидерландам со счетом 2:3, обыграли сербов — 6:1 и проиграли Португалии — 0:1.
Футзальная сборная Украины вышла из группы во многом и по не зависящим от нее обстоятельствам. Сербская команда в последнем матче группового раунда оказалась сильнее Нидерландов, и эта победа позволила Украине пробиться в четвертьфинал, в котором был обыгран Казахстан со счетом 5:3.
Дальше было поражение, но не без борьбы, в полуфинале с Россией — 2:3 и проигранный матч с Испанией за третье место — 1:4.
Рейтинг топ-10 сборных команд
Португалия — 2693,758
Россия — 2547,159
Испания — 2488,909
Казахстан — 2367,187
Хорватия — 2051,042
Сербия — 2050,143
Азербайджан — 2015,589
Украина — 2009,816
Италия — 1934,516
Чехия — 1887,535
Напомним, что Украина остались без медалей на Евро-2022 по футзалу, проиграв Испании в матче за "бронзу". Испанская сборная разгромила подопечных Александра Косенко. Украина могла реабилитироваться за поражение от команды России, но все же класс испанцев оказался выше.
Ранее Фокус сообщал, что представители России обратились в УЕФА с жалобой на украинских болельщиков, которые во время матча двух сборных пели песню со словами "Путин-Х**ло". Россияне утверждают, что украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбления политического характера, а также разжигали национальную ненависть. Среди прочего, отмечается, что в выкриках зрителей присутствовали призывы к убийству жителей России.