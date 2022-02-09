Збірна України увійшла в топ-10 найкращих команд Європи

На Євро-2022, що завершився в Амстердамі, українська команда посіла четверте місце, програвши у півфіналі Росії.

У лютому збірна України з футзалу піднялася на восьму сходинку в рейтингу УЄФА. Перше місце в рейтингу в Португалії, яка здобула титул чемпіонів Європи. Про це повідомляє Українська асоціація футболу на своїй сторінці у Facebook.

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За останні два місяці футзальна збірна України провела шість поєдинків у фінальному турнірі чемпіонату Європи. На стадії групового етапу синьо-жовті поступилися Нідерландам із рахунком 2:3, обіграли сербів — 6:1 і програли Португалії — 0:1.

Футзальна збірна України вийшла з групи багато в чому і через обставини, що не залежали від неї. Сербська команда в останньому матчі групового раунду виявилася сильнішою за Нідерланди, і ця перемога дозволила Україні пробитися до чвертьфіналу, в якому був обіграний Казахстан із рахунком 5:3.

Далі була поразка, але не без боротьби, у півфіналі з Росією — 2:3 та програний матч з Іспанією за третє місце — 1:4.

Рейтинг топ-10 збірних команд

Португалія — 2693,758

Росія — 2547,159

Іспанія — 2488,909

Казахстан — 2367,187

Хорватія — 2051,042

Сербія — 2050,143

Азербайджан — 2015,589

Україна — 2009,816

Італія — 1934,516

Чехія — 1887,535

Нагадаємо, що Україна залишилися без медалей на Євро-2022 з футзалу, програвши Іспанії у матчі за "бронзу". Іспанська збірна розгромила підопічних Олександра Косенка. Україна могла реабілітуватися за поразку від команди Росії, але все ж таки клас іспанців виявився вищим.

Раніше Фокус повідомляв, що представники Росії звернулися до УЄФА зі скаргою на українських уболівальників, які під час матчу двох збірних співали пісню зі словами "Путін-Х**ло". Росіяни стверджують, що українські вболівальники на трибунах скандували на адресу російських футболістів образу політичного характеру, а також розпалювали національну ненависть. Серед іншого, зазначається, що у вигуках глядачів були заклики до вбивства жителів Росії.