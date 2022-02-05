Росіяни поскаржилися в УЄФА на українських уболівальників через кричалку "Путін-Х**ло"

Російська футбольна спілка вимагає притягти уболівальників до відповідальності.

Російський футбольний союз відреагував на поведінку вболівальників збірної України під час півфінального матчу Чемпіонату Європи з футзалу між Україною та Росією в Нідерландах, які кричали на трибунах "Путін-Х**ло", і направив звернення до УЄФА з вимогою відкрити дисциплінарне розслідування дискримінаційної поведінки", повідомляє ТАРС.

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"Українські вболівальники на трибунах скандували на адресу російських футболістів образливі висловлювання, які мали політичний характер, розпалювали ненависть за національною ознакою і, серед іншого, містили заклики до вбивства російських громадян", – йдеться у тексті.

РФС, посилаючись на регламент турніру, уточнює, що "національні асоціації несуть відповідальність за поведінку своїх гравців, офіційних осіб, членів, уболівальників та будь-яких осіб, які виконують функції на матчі від їхнього імені, і можуть бути піддані дисциплінарним санкціям".

Під час матчу на поведінку українських уболівальників звернув увагу і диктор, який попросив їх припинити вигукувати слова "неспортивного характеру" на адресу російського президента, погрожуючи, що інакше гра може бути зупинена.

Нагадаємо, 4 лютого росіяни обіграли українців з рахунком 3:2. 6 лютого відбудеться фінал чемпіонату, де зустрінуться збірні Росії та Португалії.

Ще до гри екс-футболіст "Динамо" Київ Олександр Алієв закликав збірну показати гідну гру, проте все ж таки радив не робити трагедію, якщо команда програє. У свою чергу, колишній гравець національної збірної України з футболу Артем Федецький дав спортсменам напуття перед непростим поєдинком.