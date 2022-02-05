Россияне пожаловались в УЕФА на украинских болельщиков из-за кричалки "Путин-Х**ло"

Российский футбольный союз требует привлечь болельщиков к ответственности.

Российский футбольный союз отреагировал на поведение болельщиков сборной Украины во время полуфинального матча Чемпионата Европы по футзалу между Украиной и Россией в Нидерландах, кричавших на трибунах "Путин-Х**ло", и направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование по факту их "дискриминационного поведения", сообщает ТАСС.

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"Украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и в числе прочего содержали призывы к убийству российских граждан", – говорится в тексте.

РФС, ссылаясь на регламент турнира, уточняет, что "национальные ассоциации несут ответственность за поведение своих игроков, официальных лиц, членов, болельщиков и любых лиц, выполняющих функции на матче от их имени, и могут быть подвергнуты дисциплинарным санкциям".

Во время матча на поведение украинских болельщиков обратил внимание диктор, который попросил их перестать выкрикивать слова "неспортивного характера" в адрес российского президента, пригрозив, что в противном случае игра может быть остановлена.

Напомним, 4 февраля россияне обыграли украинцев со счетом 3:2. 6 февраля состоится финал чемпионата, где встретятся сборные России и Португалии.

Еще до игры экс-футболист "Динамо" Киев Александр Алиев призывал сборную показать достойную игру, однако все же советовал не делать трагедию, если команда проиграет. В свою очередь бывший игрок национальной сборной Украины по футболу Артем Федецкий дал спортсменам напутствие перед непростым поединком.