"Шахтер" возвращается в Киев 19 февраля: "Новости читаем, но сохраняем спокойствие"

Президент клуба Ринат Ахметов должен быть в Украине 16 февраля — на эту дату запланирована рабочая поездка в Мариуполь.

Генеральный директор футбольного клуба "Шахтер" Донецк Сергей Палкин заявил, что пока не видит каких-либо поводов для повышенного беспокойства в связи с текущим положением в Украине и на ее границах. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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"Обстановка в целом нормальная, новости читаем, но сохраняем спокойствие. Ситуацию мониторим и на данный момент не видим каких-либо поводов для повышенного беспокойства, — заявил гендиректор в интервью клубному сайту.

Он также отметил, что сейчас футболисты проходят последний этап сборов, и что до начала второго круга Чемпионата Украины им предстоит сыграть еще три контрольных матча.

Затем команда вернется в столицу Украины и продолжит подготовку с "Металлистом 1925" на поле в Святошино.

По словам Палкина, в Киеве он планирует прибыть уже в пятницу, 18 февраля, а футболисты вернутся днем позже — 19-го. Более того, президент клуба Ринат Ахметов должен быть в Киеве 16 февраля — на эту дату запланирована рабочая поездка в Мариуполь.

Палкин объяснил, что сейчас все внутренние клубные службы работают в обычном режиме: "Мы возвращаемся и готовимся к продолжению чемпионата".

Напомним, что, по информации "Украинской правды", олигархи и другие бизнесмены в спешном порядке покинули Украину. Чартерными рейсами из Украины, как отмечало издание, вылетели самолеты Рината Ахметова, Виктора Пинчука и Вадима Новинского. А Игорь Абрамович, народный избранник от ОПЗЖ, якобы заказал чартер на 50 человек.

Ранее Фокус сообщал, что Руслан Малиновский отличился дальним ударом в ворота "Ювентуса". И хотя этот гол со штрафного не позволил добиться победы его "Аталанте", все же украинский полузащитник был одним из лучших на поле, хотя тренер и выделил ему только полчаса игрового времени. Это уже четвертый гол украинца в ворота "Ювентуса" в шести матчах.