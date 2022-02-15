"Шахтар" повертається до Києва 19 лютого: "Новини читаємо, але зберігаємо спокій"

Президент клубу Рінат Ахметов має бути в Україні 16 лютого — на цю дату заплановано робочу поїздку в Маріуполь.

Генеральний директор футбольного клубу "Шахтар" Донецьк Сергій Палкін заявив, що поки що не бачить жодних приводів для підвищеного занепокоєння у зв'язку з поточним становищем в Україні та на її кордонах. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Ситуація загалом нормальна, новини читаємо, але зберігаємо спокій. Ситуацію моніторимо і зараз не бачимо жодних приводів для підвищеного занепокоєння", — заявив гендиректор в інтерв'ю клубному сайту.

Він також зазначив, що зараз футболісти проходять останній етап зборів, і що до початку другого кола Чемпіонату України їм доведеться зіграти ще три контрольні матчі.

Потім команда повернеться до столиці України та продовжить підготовку з "Металістом 1925" на полі у Святошино.

За словами Палкіна, у Київ він планує прибути вже в п'ятницю, 18 лютого, а футболісти повернуться на день пізніше — 19-го. Більше того, президент клубу Рінат Ахметов має бути в Києві 16 лютого — на цю дату заплановано робочу поїздку в Маріуполь.

Палкін пояснив, що зараз усі внутрішні клубні служби працюють у звичайному режимі: "Ми повертаємось і готуємось до продовження чемпіонату".

Нагадаємо, що, за інформацією "Української правди", олігархи й інші бізнесмени в поспіху покинули Україну. Чартерними рейсами з України, як зазначало видання, вилетіли літаки Ріната Ахметова, Віктора Пінчука та Вадима Новинського. А Ігор Абрамович, народний обранець від ОПЗЖ, нібито замовив чартер на 50 осіб.

Раніше Фокус повідомляв, що Руслан Маліновський відзначився дальнім ударом у ворота "Ювентуса". І хоча цей гол зі штрафного не дозволив здобути перемогу його "Аталанті", все ж таки український півзахисник був одним із найкращих на полі, хоча тренер і виділив йому лише пів години ігрового часу. Це вже четвертий гол українця у ворота "Ювентуса" у шести матчах.