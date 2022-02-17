Канада себе вернула хоккейную корону, обыграв сборную США на Олимпиаде-2022 (видео)

Это был четвертый олимпийский финал кряду, в котором Канада противостояла США. Капитан сборной забросила две шайбы, а голкипер отразила 38 из 40 бросков.

Женская сборная Канады по хоккею выиграла золотые медали, переиграв в финале олимпийского турнира команду США. Об этом сообщает Olympic.ca.

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Матч проходил на арене Спортивного центра Уукесон и завершился со счетом 3:2 в пользу канадок. Соперничество двух сборных североамериканского континента, пожалуй, самое принципиальное в женском хоккее.

Это уже четвертый финал Олимпийских игры кряду, в котором хоккеистки из Канады встречаются с соперницами из США. В двух из трех предыдущих финалов побеждали канадки — 2:0 и 3:2. Но на прошлой Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане сильнее были американки.

[ + – ] Фото: Andrew Lahodynskyj/COC | Сборная Канады — чемпион Олимпиады в Пекине [ + – ] Фото: Andrew Lahodynskyj/COC | Сборная Канады — чемпион Олимпиады в Пекине [ + – ] Фото: Andrew Lahodynskyj/COC | Сборная Канады — чемпион Олимпиады в Пекине [ + – ] Фото: Andrew Lahodynskyj/COC | Сборная Канады — чемпион Олимпиады в Пекине [ + – ] Фото: Andrew Lahodynskyj/COC | Сборная Канады — чемпион Олимпиады в Пекине

И вот теперь Канада возвращает себе хоккейную корону. Капитан сборной Мари-Филип Пулин стала самым ценным игроком в составе теперь уже пятикратных олимпийских чемпионов: на счету хоккеистки две шайбы в финальном матче. Стоит отметить и голкипер Ан-Рене Де Бьен, которая отразила 38 из 40 бросков.

Напомним, что мужская сборная США по хоккею проиграла сборной Словакии. В четвертьфинале победитель определялся в серии буллитов. Решающей стала шайба Марека Гривика, а кипер Патрик Рыбар вышел победителем из всех своих пяти дуэлей против американцев.

Ранее Фокус сообщал, что и в мужском хоккее на пекинской Олимпиаде будет новый чемпион. Мужская сборная Канады, в отличие от женской, проиграла свой матч в четвертьфинале сборной Швеции. Ничейный счет сохранялся до последних минут. Но после того, как канадские хоккеисты допустили просчет в обороне, они были вынуждены идти ва-банк и выпускать вместо голкипера шестого полевого игрока. Ворота канадцев остались незащиненными, чем и воспользовались шведы, удвоив преимущество.