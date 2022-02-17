Канада повернула собі хокейну корону, обігравши збірну США на Олімпіаді-2022 (відео)

Це був четвертий олімпійський фінал поспіль, у якому Канада протистояла США. Капітанка збірної закинула дві шайби, а голкіперка відбила 38 із 40 кидків.

Жіноча збірна Канади з хокею виграла золоті медалі, перегравши у фіналі олімпійського турніру команду США. Про це повідомляє Olympic.ca.

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Матч проходив на арені Спортивного центру Вукесон та завершився з рахунком 3:2 на користь канадок. Суперництво двох збірних північноамериканського континенту, мабуть, найважливіше у жіночому хокеї.

Це вже четвертий фінал Олімпійських ігор поспіль, у якому хокеїстки з Канади зустрічаються із суперницями із США. У двох із трьох попередніх фіналів перемагали канадки — 2:0 та 3:2. Але на минулій Олімпіаді 2018 року у Пхьончхані сильнішими були американки.

[ + – ] Фото: Andrew Lahodynskyj/COC | Збірна Канади — чемпіон Олімпіади в Пекіні [ + – ] Фото: Andrew Lahodynskyj/COC | Збірна Канади — чемпіон Олімпіади в Пекіні [ + – ] Фото: Andrew Lahodynskyj/COC | Збірна Канади — чемпіон Олімпіади в Пекіні [ + – ] Фото: Andrew Lahodynskyj/COC | Збірна Канади — чемпіон Олімпіади в Пекіні [ + – ] Фото: Andrew Lahodynskyj/COC | Збірна Канади — чемпіон Олімпіади в Пекіні

І ось тепер Канада повертає собі хокейну корону. Капітанка збірної Марі-Філіп Пулін стала найціннішим гравцем у складі тепер уже п'ятиразових олімпійських чемпіонів: на рахунку хокеїстки дві шайби у фінальному матчі. Варто відзначити і голкіперку Ан-Рене Де Б'єн, яка відбила 38 із 40 кидків.

Нагадаємо, що чоловіча збірна США з хокею програла збірній Словаччини. У чвертьфіналі переможець визначався у серії булітів. Вирішальною стала шайба Марека Гривіка, а кіпер Патрік Рибар вийшов переможцем із усіх своїх п'яти дуелей проти американців.

Раніше Фокус повідомляв, що і в чоловічому хокеї на пекінській Олімпіаді буде новий чемпіон. Чоловіча збірна Канади на відміну від жіночої програла свій матч у чвертьфіналі збірній Швеції. Нічийний рахунок зберігався до останніх хвилин. Але після того, як канадські хокеїсти допустили прорахунок в обороні, вони змушені були йти ва-банк і випускати замість голкіпера шостого польового гравця. Ворота канадців залишилися незащемленими, чим і скористалися шведи, подвоївши перевагу.