Отморозил гениталии. Финский лыжник вернулся с Олимпиады с необычной травмой

После того, как к нужному месту приложили теплую грелку, боль, по словам спортсмена, была невыносимой.

На Олимпийских играх 2022 года в минувшее воскресенье лыжник из Финляндии Реми Линдхольм участвовал в гонке на 50 км, которую из-за сложных погодных условий сократили до 30 км. Линдхольму, очевидно, эта дистанция далась сложнее, чем другим гонщикам. Об этом сообщает Forbes.

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Спортсмен пришел к финишу с травмой в паху. Общее время гонки заняло около часа и 16 минут, после соревнований 24-летний спортсмен в интервью журналистам сказал: "Вы можете угадать, какая часть тела немного замерзла, когда я финишировал. Это одни из худших соревнований, в которых я когда-либо участвовал".

В дальнейшем после того, как к нужному месту приложили теплую грелку, боль, по словам Линдхольма была невыносимой. В итоге лыжник, для которого Пекин стал первой Олимпиадой, занял 28 место.

Напомним, что американский керлингист, запомнившийся в Пекине своими усами и прической, таким образом привлекал внимание общественности к проблеме рака. Мэтт Хэмилтон совместно с некоммерческой организацией решил внести свой вклад в дело борьбы с раком мозга.

Ранее Фокус сообщал о триумфальном возвращении на Олимпиаде российской фигуристки Александры Трусовой, которая была в истерике после серебряной медали в индивидуальных выступлениях и заявляла, что больше никогда не выйдет на лед. Впоследствии спортсменка объяснила, что расстроилась из-за того, что ей длительное время не удавалось выиграть соревнования.