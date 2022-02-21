Відморозив геніталії. Фінський лижник повернувся з Олімпіади з незвичайною травмою

Після того, як до потрібного місця приклали теплу грілку, біль, за словами спортсмена, був нестерпним.

На Олімпійських іграх 2022 року минулої неділі лижник з Фінляндії Ремі Ліндхольм брав участь у перегонах на 50 км, які через складні погодні умови скоротили до 30 км. Ліндхольму, мабуть, ця дистанція далася складніше, ніж іншим гонщикам. Про це повідомляє Forbes.

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Спортсмен прийшов до фінішу із травмою в паху. Загальний час перегонів зайняв близько години та 16 хвилин, після змагань 24-річний спортсмен в інтерв'ю журналістам сказав: "Ви можете вгадати, яка частина тіла трохи замерзла, коли я фінішував. Це одні з найгірших змагань, у яких я брав участь".

Надалі після того, як до потрібного місця приклали теплу грілку, біль, за словами Ліндхольма, був нестерпним. У результаті лижник, для якого Пекін став першою Олімпіадою, посів 28 місце.

Нагадаємо, що американський керлінгіст, який запам'ятався в Пекіні своїми вусами та зачіскою, таким чином привертав увагу громадськості до проблеми раку. Метт Хемілтон разом з некомерційною організацією вирішив зробити свій внесок у справу боротьби з раком мозку.

Раніше Фокус повідомляв про тріумфальне повернення на Олімпіаді російської фігуристки Олександри Трусової, яка була в істериці після срібної медалі в індивідуальних виступах і заявляла, що більше ніколи не вийде на лід. Згодом спортсменка пояснила, що засмутилася через те, що їй тривалий час не вдавалося виграти змагання.