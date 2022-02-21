Відморозив геніталії. Фінський лижник повернувся з Олімпіади з незвичайною травмою
Після того, як до потрібного місця приклали теплу грілку, біль, за словами спортсмена, був нестерпним.
На Олімпійських іграх 2022 року минулої неділі лижник з Фінляндії Ремі Ліндхольм брав участь у перегонах на 50 км, які через складні погодні умови скоротили до 30 км. Ліндхольму, мабуть, ця дистанція далася складніше, ніж іншим гонщикам. Про це повідомляє Forbes.
Спортсмен прийшов до фінішу із травмою в паху. Загальний час перегонів зайняв близько години та 16 хвилин, після змагань 24-річний спортсмен в інтерв'ю журналістам сказав: "Ви можете вгадати, яка частина тіла трохи замерзла, коли я фінішував. Це одні з найгірших змагань, у яких я брав участь".
Надалі після того, як до потрібного місця приклали теплу грілку, біль, за словами Ліндхольма, був нестерпним. У результаті лижник, для якого Пекін став першою Олімпіадою, посів 28 місце.
Нагадаємо, що американський керлінгіст, який запам'ятався в Пекіні своїми вусами та зачіскою, таким чином привертав увагу громадськості до проблеми раку. Метт Хемілтон разом з некомерційною організацією вирішив зробити свій внесок у справу боротьби з раком мозку.
Раніше Фокус повідомляв про тріумфальне повернення на Олімпіаді російської фігуристки Олександри Трусової, яка була в істериці після срібної медалі в індивідуальних виступах і заявляла, що більше ніколи не вийде на лід. Згодом спортсменка пояснила, що засмутилася через те, що їй тривалий час не вдавалося виграти змагання.