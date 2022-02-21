Украинский защитник "Локомотива" Марк Мампасси стал "россиянином" (фото)

В заявке московского клуба на матчи РПЛ у защитника указано российское гражданство. Мампасси только в декабре 2021 года перешел в "Локо" из "Шахтера".

Футболиста сборной Украины U-19 Марка Мампасси, который только в декабре прошлого года перебрался из "Шахтера" в московский "Локомотив", заявили на матчи РПЛ как "россиянина". Другими словами, 18-летний Мампасси стал гражданином РФ. В графе "гражданство" в профиле игрока на сайте Российской премьер-лиги уже указано: Россия.

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[ + – ] Марк Мампасси

Марк Рене Мампаси — украинский футболист конголезского происхождения, который родился в Донецке. Воспитанник ФК "Шахтер" играл в аренде за "Мариуполь".

В декабре прошлого года футболист подписал пятилетнее соглашение с "Локомотивом". За различные юношеские сборные Украины Мампасси провел 12 матчей и забил 2 мяча.

Напомним, что на женском футбольном турнире She Believes Cup был установлен необычный антирекорд. Защитница сборной Новой Зеландии Мекайла Мур в матче против США отличилась сразу тремя автоголами. Во многом именно ошибки Мур позволили американцам добиться комфортной победы. Первые два автогола футболистка забила с интервалом в минуту.

Ранее Фокус сообщал, что габонский нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг сделал первый хет-трик за свою новую команду. "Сине-гранатовые" нанесли крупнейшее поражение "Валенсии" на "Месталье" с 1993 года и поднялись на четвертую строчку таблицы Ла-Лиги.