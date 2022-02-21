Український захисник "Локомотива" Марк Мампассі став "росіянином" (фото)

У заявці московського клубу на матчі РПЛ у захисника вказано російське громадянство. Мампассі лише в грудні 2021 року перейшов у "Локо" із "Шахтаря".

Футболіста збірної України U-19 Марка Мампассі, який лише в грудні минулого року перейшов із "Шахтаря" у московський "Локомотив", заявили на матчі РПЛ як "росіянина". Іншими словами, 18-річний Мампассі став громадянином РФ. У графі "громадянство" у профілі гравця на сайті Російської прем'єр-ліги вже вказано Росія.

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[ + – ] Марк Мампассі

Марк Рене Мампасі — український футболіст конголезького походження, який народився у Донецьку. Вихованець ФК "Шахтар" грав в оренді за "Маріуполь".

У грудні минулого року футболіст підписав п'ятирічну угоду з "Локомотивом". За різні юнацькі збірні України Мампассі провів 12 матчів і забив 2 м'ячі.

Нагадаємо, що на жіночому футбольному турнірі She Believes Cup було встановлено незвичайний антирекорд. Захисниця збірної Нової Зеландії Мекайла Мур у матчі проти США відзначилася одразу трьома автоголами. Багато в чому саме помилки Мур дозволили американцям здобути комфортну перемогу. Перші два автоголи футболістка забила з інтервалом за хвилину.

Раніше Фокус повідомляв, що габонський нападник "Барселони" П'єр-Емерік Обамеянг зробив перший хет-трик за свою нову команду. "Синьо-гранатові" зазнали найбільшої поразки "Валенсії" на "Местальї" з 1993 року і піднялися на четвертий рядок таблиці Ла-Ліги.