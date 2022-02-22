Российские гимнастки не поедут в Киев на Гран-при из-за "ситуации между Россией и Украиной"

На фоне обострения положения на Донбассе в российской федерации художественной гимнастики заявили, что в Киев, конечно же, не поедут.

Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Гран-при, запланированного на 14-15 марта в Киеве. Такое решение объясняется "политической ситуацией". Об этом сообщает РИА Новости.

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что из-за сложившейся ситуации между Россией и Украиной российская сборная не планирует ехать в Киев.

Винер-Усманова сделала такое заявление на фоне обострившегося российско-украинского конфликта, после того, как накануне президент РФ Владимир Путин заявил о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". Договоренности между Кремлем и упомянутыми террористическими организациями предполагают введение регулярных российских войск на отдельные территории Донбасса.

Напомним, что Совет федерации РФ разрешил применение российской армии на Донбассе. Российские сенаторы заявляют о том, что в ОРДЛО появится "миротворческий контингент". Представители совета напомнили, что подобные решения уже принимались в 2014 году, а также при начале военной кампании в Сирии.

Ранее Фокус сообщал, что Минских соглашений больше не существует. По мнению президента РФ Владимира Путина, признание Россией независимости "Л/ДНР" делает комплекс мер по урегулированию конфликта на Донбассе бессмысленным. Путин объяснил, что Россия была заинтересована в выполнении Минских соглашений, но украинские власти "свели их к нулю".