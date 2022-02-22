Російські гімнастки не поїдуть до Києва на Гран-прі через "ситуацію між Росією та Україною"

На тлі загострення становища на Донбасі в російській федерації художньої гімнастики заявили, що до Києва, звичайно, не поїдуть.

Збірна Росії з художньої гімнастики відмовилася від участі в етапі Гран-прі, запланованого на 14-15 березня в Києві. Таке рішення пояснюється "політичною ситуацією". Про це повідомляє РІА Новини.

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Президентка Всеросійської федерації художньої гімнастики Ірина Вінер-Усманова заявила, що через ситуацію між Росією та Україною російська збірна не планує їхати до Києва.

Вінер-Усманова зробила таку заяву на тлі російсько-українського конфлікту, що загострився, після того, як напередодні президент РФ Володимир Путін заявив про визнання незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР". Домовленості між Кремлем і згаданими терористичними організаціями передбачають запровадження регулярних російських військ на окремі території Донбасу.

Нагадаємо, що Рада федерації РФ дозволила застосування російської армії на Донбасі. Російські сенатори заявляють, що в ОРДЛО з'явиться "миротворчий контингент". Представники ради нагадали, що подібні рішення вже ухвалювалися у 2014 році, а також на початку військової кампанії в Сирії.

Раніше Фокус повідомляв, що Мінських угод більше не існує. На думку президента РФ Володимира Путіна, визнання Росією незалежності "Л/ДНР" робить комплекс заходів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі безглуздим. Путін пояснив, що Росія була зацікавлена у виконанні Мінських угод, але українська влада "звела їх до нуля".