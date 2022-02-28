Овации стоя. Полный стадион в Лиссабоне поддержал украинца Романа Яремчука (видео)

Во время матча чемпионата Португалии украинский нападающий даже примерил капитанскую повязку. Так тренерский штаб поддержал Яремчука во время российской агрессии.

Болельщики, тренерский штаб и футболисты клуба "Бенфика" поддержали украинского нападающего Романа Яремчука во время матча 24-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" — "Витория Гимарайнш", сообщает пресс-служба лиссабонского клуба.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Во время матча на стадионе "Да Луш" в Португалии развернули украинские флаги, а Роман Яремчук получил капитанскую повязку.

[ + – ] Бенфика поддержала Яремчука (видео)

Все футболисты "Бенфики" на этот матч выходили с повязками в цветах украинского флага. Яремчук вышел на замену во втором тайме, заменив защитника Яна Вертонгена. Украинский футболист оказался растроган таким отношением болельщиков и партнеров по команде и не смог сдержать слез.

"Бенфика" одержала победу со счетом 3:0, положительный результат "орлам" обеспечили точные удары Гонсалу Рамуша и дважды Дарвина Нуньеса.

[ + – ] "Бенфика" - "Витория Гимарайнш" - 3:0 (обзор матча)

После 24 туров лиссабонский клуб занимает третью позицию в турнирной таблице. В активе "Бенфики" 54 очка, она уступает "Спортингу" (58 очков, второе место) и "Порту" (лидер чемпионата, 64 очка).

Роман Яремчук стал футболистом португальского клуба "Бенфика" летом 2021 года, сразу после успешного выступления сборной Украины на Евро-2020, где наша команда дошла до 1/4 финала.

Напомним, что накануне вторжения России в Украину Роман Яремчук забил гол в матче 1/8 финала Лиги чемпионов в ворота "Аякса". Благодаря точному удару украинца, "Бенфика" спаслась от поражения, матч завершился вничью 2:2. Забитый гол Яремчук отпраздновал, сняв футболку: под ней была еще одна, с украинским трезубцем.

В середине февраля Роман Яремчук помог своей команде забить победный мяч в матче чемпионата Португалии против "Санта-Клары". Яремчук вышел на замену на 57-й минуте. Пяти минут украинцу хватило, чтобы отличиться результативными действиями — отдать голевую передачу на Дарвина Нуньеса.