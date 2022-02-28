Овації стоячи. Повний стадіон у Лісабоні підтримав українця Романа Яремчука (відео)

Під час матчу чемпіонату Португалії український нападник навіть приміряв капітанську пов'язку. Так тренерський штаб підтримав Яремчука під час російської агресії.

Уболівальники, тренерський штаб та футболісти клубу "Бенфіка" підтримали українського нападника Романа Яремчука під час матчу 24-го туру чемпіонату Португалії "Бенфіка" — "Віторія Гімарайнш", повідомляє пресслужба лісабонського клубу.

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Під час матчу на стадіоні "Да Луш" у Португалії розгорнули українські прапори, а Роман Яремчук отримав капітанську пов'язку.

[ + – ] Бенфіка підтримала Яремчука (відео)

Усі футболісти "Бенфіки" на цей матч виходили із пов'язками у кольорах українського прапора. Яремчук вийшов на заміну у другому таймі, замінивши захисника Яна Вертонгена. Український футболіст виявився зворушений таким ставленням уболівальників та партнерів з команди та не зміг стримати сліз.

"Бенфіка" здобула перемогу з рахунком 3:0, позитивний результат "орлам" забезпечили точні удари Гонсалу Рамуша та двічі Дарвіна Нуньєса.

[ + – ] "Бенфіка" — "Віторія Гімарайнш" — 3:0 (огляд матчу)

Після 24 турів Лісабонський клуб посідає третю позицію в турнірній таблиці. В активі "Бенфіки" 54 очки, вона поступається "Спортингу" (58 очок, друге місце) та "Порту" (лідер чемпіонату, 64 очки).

Роман Яремчук став футболістом португальського клубу "Бенфіка" влітку 2021 року, одразу після успішного виступу збірної України на Євро-2020, де наша команда дійшла до 1/4 фіналу.

Нагадаємо, що напередодні вторгнення Росії в Україну Роман Яремчук забив гол у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у ворота "Аяксу". Завдяки точному удару українця "Бенфіка" врятувалася від поразки, матч завершився внічию 2:2. Забитий гол Яремчук відсвяткував, знявши футболку: під нею була ще одна з українським тризубцем.

У середині лютого Роман Яремчук допоміг своїй команді забити м'яч у матчі чемпіонату Португалії проти "Санта-Клари". Яремчук вийшов на заміну на 57 хвилині. П'ять хвилин українцеві вистачило, аби відзначитись результативними діями — віддати гольову передачу на Дарвіна Нуньєса.