Международная Федерация волейбола дисквалифицировала российские и белорусские команды

Международная Федерация волейбола последовала примеру футбольных коллег и дисквалифицировала российские клубы и сборные.

Российские и белорусские волейбольные команды отстранены от соревнований на неопределенный срок, сообщается на официальном сайте Международной Федерации волейбола.

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Решение принято и уже вступило в силу. Как говорится в официальном заявлении, Федерация обеспокоена ситуацией в Украине и вводит санкции против стран, развязавших военную агрессию в нашей стране.

"Вслед за первоначальными решениями, принятыми FIVB об отмене официальных мероприятий в России, Административный совет FIVB подтвердил, что все российские и белорусские сборные, клубы, официальные лица и спортсмены, в том числе, и по пляжному волейболу не имеют права участвовать во всех международных и континентальных соревнованиях до дальнейшего уведомления.

FIVB по-прежнему серьезно обеспокоена продолжающейся войной в Украине и ее ужасным воздействием на жизнь многих людей, выражает полную солидарность с волейбольным сообществом и народом Украины и искренне надеется, что мирное решение будет найдено в срочном порядке", — говорится в заявлении организации.

Кроме волейбола, россияне получили дисквалификацию и в таких видах спорта, как баскетбол, теннис, художественная гимнастика, фигурное катание.

Ранее футбольные руководящие органы ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от соревнований под своей эгидой.

Кроме этого, УЕФА перенесла финал Лиги чемпионов, который в 2022 году должен был проходить в Санкт-Петербурге. Теперь решающий матч клубного турнира состоится в Париже. Это была ответная реакция на военное вторжение России на территорию Украины.