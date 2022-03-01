Міжнародна федерація волейболу дискваліфікувала російські та білоруські команди

Міжнародна Федерація волейболу наслідувала приклад футбольних колег і дискваліфікувала російські клуби та збірні.

Російські та білоруські волейбольні команди усунуті від змагань на невизначений термін, повідомляється на офіційному сайті Міжнародної Федерації волейболу.

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Рішення прийнято й уже набуло чинності. Як ідеться в офіційній заяві, федерація стурбована ситуацією в Україні та запроваджує санкції проти країн, які розв'язали військову агресію в нашій країні.

"Слідом за початковими рішеннями, прийнятими FIVB про скасування офіційних заходів у Росії, Адміністративна рада FIVB підтвердила, що всі російські та білоруські збірні, клуби, офіційні особи та спортсмени, у тому числі, і з пляжного волейболу не мають права брати участь у всіх міжнародних і континентальних змаганнях до подальшого повідомлення.

FIVB, як і раніше, серйозно стурбована війною в Україні, що триває, і її жахливим упливом на життя багатьох людей, висловлює повну солідарність із волейбольною спільнотою та народом України і щиро сподівається, що мирне рішення буде знайдено в терміновому порядку", — йдеться в заяві організації.

Окрім волейболу, росіяни здобули дискваліфікацію і в таких видах спорту як баскетбол, теніс, художня гімнастика, фігурне катання.

Раніше футбольні керівні органи ФІФА та УЄФА усунули російські клуби та збірні від змагань під своєю егідою.

Крім цього, УЄФА перенесла фінал Ліги чемпіонів, який у 2022 році мав проходити в Санкт-Петербурзі. Тепер вирішальний матч клубного турніру відбудеться в Парижі. Це була реакція у відповідь на військове вторгнення Росії на територію України.