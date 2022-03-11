Стадион "Арена Львов" станет центром для переселенцев

С инициативой помочь беженцам выступил ФК "Шахтер": клуб проводил домашние матчи на стадионе с 2014 по 2016 года.

Львовский стадион "Арена Львов" будет обустроен для приема беженцев из регионов Украины, которые страдают от военного вторжения России. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Шахтер" (Донецк).

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Донецкий клуб присоединился к инициативе руководителей стадиона и делегировал людей, которые помогут подготовить стадион к приему вынужденных переселенцев. Сообщается, что на данный момент выполнен ряд монтажных работ новой локации координационного центра, а с 11 марта сотрудники клуба будут заниматься регистрацией вынужденных переселенцев.

Для функционирования координационного центра клуб уже занялся приобретением вещей первой необходимости: матрасов, одеял, подушек и средств личной гигиены. Отмечается, что клуб синхронизировал свои действия со Львовской областной государственной администрацией.

Стадион "Арена Львов" был сдан в эксплуатацию в ноябре 2011 года. На нем были сыграны матчи Евро-2012. Вместительность стадиона составляет 35 тысяч зрителей.

Ранее львовский городской голова Андрей Садовый заявил, что стадион "Арена Львов" находится в аварийном состоянии, поскольку никто не занимался его обслуживанием в течение долгого времени. Отметим, что на этом стадионе регулярно проводили матчи украинской Премьер-лиги такие клубы, как "Рух" и ФК "Львов". Также на нем периодически проводит свои матчи национальная сборная Украины.

В начале марта Андрей Садовый также объявил о наказании людей, которые завышают стоимость аренды квартир. Чиновник сравнил их с мародерами, отметив, что приезжающие в город беженцы могут пожаловаться на собственников квартир.