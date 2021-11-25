"Стадион "Арена Львов" находится в аварийном состоянии" - Андрей Садовый

Львовский городской голова заявил, что стадион, принимавший матчи Евро-2012, может рухнуть.

Мэр Львова Андрей Садовый на сессии городского совета, которая состоялась 25 ноября, заявил, что стадион "Арена Львов" находится в аварийном состоянии, сообщает региональное издание lviv1256.com.

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По словам городского головы, до такого состояния стадион довел действующий менеджмент.

"Проблема "Арены Львов", она очень проста — это проблема менеджмента. Когда мы готовились к Евро-2012, то мы готовили команду, которая должна была управлять этим стадионом. Государство какое решение одобрило? Город вообще отбросили, решили, что сами будут управлять.

Если вы сегодня влезете внутрь этого стадиона, то вы поймете, что он находится в аварийном состоянии. Если срочно не начать выделять средства на ликвидацию аварийности, то он (стадион "Арена-Львов") просто может завалиться. Плюс, чтобы вы поняли, он до сих пор не введен в эксплуатацию. Есть подстанция, которая не запущена. И возле аэродрома есть подстанция, которую так и не запустили", — заявил мэр.

На данный момент на стадионе "Арена Львов" выступают два клуба украинской Премьер-лиги: ФК "Львов" и "Рух".

Отметим, что на стадионе этой осенью прошел матч отборочного цикла на ЧМ-2022 между сборными Украины и Боснии и Герцеговины. Игра завершилась вничью со счетом 1:1, но футболисты сборной Украины после окончания матча жаловались на состояние газона.

Фокус рассказывал, что в марте 2021 года депутаты Львовского областного стадиона проголосовали за присвоение "Арене Львов" имени Степана Бандеры. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации этот шаг назвали "эпидемией бандеризации".