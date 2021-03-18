"Эпидемия бандеризации", - МИД РФ об инициативе присвоить стадиону во Львове имя Бандеры

В ведомстве считают, что помимо Бандеры и Шухевича Украине якобы не получится найти достойных героев, "поскольку все связаны с Россией".

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, заявила, что в Украине началась "эпидемия бандеризации". Об этом она сказала комментируя журналистам предложение депутатов Львовского облсовета о присвоении стадиону "Арена Львов" имени одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры, сообщает "ТАСС".

Захарова напомнила, что недавно Тернопольский горсовет принял решение присвоить городскому стадиону имя одного из командиров УПА Романа Шухевича.

"Безусловно, осуждаем это решение. На днях депутаты Львовского горсовета подхватили эту эстафету и обратились в правительство страны присвоить стадиону "Арена Львов" имя Степана Бандеры. Все это напоминает просто эпидемию бандеризации в Украине", — заявила Захарова.

Она отметила, что "Украина выбирает себе таких героев" якобы из-за того, что "достойных найти не получается, поскольку они все так или иначе связаны с Россией".

"Остаются только националисты, которые запятнали себя уничтожением тысячи мирных жителей. Какое поколение вырастет на Украине на таких героях, это, конечно, вопрос", — сказала Захарова.

Также она, комментируя эту историю, заявила, что в Киеве в течение последних лет якобы "фиксируется весь весь спектр усилий по оправданию и героизации нацизма". Впрочем, каким образом решения местных органов самоуправления, коими являются Тернопольский городской и Львовский областной советы, относятся к Киеву, где по ее словам "героизируют нацизм", она не объяснила.

Напомним, 16 марта депутаты Львовского областного совета подержали обращение к Кабмину касательно присвоения футбольному стадиону "Арена Львов" имени Бандеры. В поддержку обращения на сессии облсовета, которая прошла 16 марта, проголосовали 68 депутатов, еще 7 не голосовали (всего в облсовете 84 депутата).

5 марта Тернопольский горсовет присвоил городскому стадиону имя Романа Шухевича, одного из лидеров "Украинской повстанческой армии" (УПА). Приурочили это решение годовщине убийства главнокомандующего УПА. Эту инициативу поддержали все присутствовавшие на сессии депутаты горсовета.

Такое решение вызвало возмущение у представителей Израиля и Польши. В частности, посол Израиля в Украине Джоэль Лион раскритиковал решение Тернопольского горсовета, отметив, что Шухевич был "пособников нацистов". В ответ на это мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что посол стал "пленником советской историографии" и посоветовал ему ознакомиться с фактами участия евреев в рядах УПА и открытыми архивами КГБ.

Позже появилось заявление мэра польского города Замостья, которым тот решил разорвать партнерские отношения с Тернополем и прекратить совместный проект. Градоначальник заявил, что "уважает право каждого народа на собственное понимание истории", но не может простить Шухевичу "причастность к убийству поляков".

Свой протест против присвоения имени Шухевича стадиону в Тернополе высказал и Институт национальной памяти Польши, заявив, что УПА причастна к убийству около 100 тыс. поляков.