"Епідемія бандеризації", — МЗС РФ про ініціативу присвоїти стадіону у Львові ім'я Бандери

У відомстві вважають, що, крім Бандери і Шухевича, Україні нібито не вийде знайти гідних героїв, "оскільки всі пов'язані з Росією".

Марія Захарова, офіційний представник МЗС Росії, заявила, що в Україні почалася "епідемія бандеризації". Про це вона сказала, коментуючи журналістам пропозицію депутатів Львівської облради про присвоєння стадіону "Арена Львів" імені одного з лідерів Організації українських націоналістів (ОУН) Степана Бандери, повідомляє "ТАСС".

Захарова нагадала, що нещодавно Тернопільська міськрада прийняла рішення присвоїти міському стадіону ім'я одного з командирів УПА Романа Шухевича.

"Безумовно, засуджуємо це рішення. Днями депутати Львівської міськради підхопили цю естафету і звернулися до уряду країни присвоїти стадіону "Арена Львів" ім'я Степана Бандери. Усе це нагадує просто епідемію бандеризації в Україні", — заявила Захарова.

Вона зазначила, що "Україна обирає собі таких героїв" нібито через те, що "гідних знайти не виходить, оскільки вони всі так чи інакше пов'язані з Росією".

"Залишаються тільки націоналісти, які заплямували себе знищенням тисячі мирних жителів. Яке покоління виросте в Україні на таких героїв, це, звичайно, питання", — сказала Захарова.

Також вона, коментуючи цю історію, заявила, що в Києві протягом останніх років нібито "фіксується весь спектр зусиль з виправдання і героїзації нацизму". Втім, яким чином рішення місцевих органів самоврядування, якими є Тернопільська міська та Львівська обласна ради, відносяться до Києва, де, за її словами, "героїзують нацизм", вона не пояснила.

Нагадаємо, що 16 березня депутати Львівської обласної ради підтримали звернення до Кабміну щодо присвоєння футбольному стадіону "Арена Львів" імені Бандери. На підтримку звернення на сесії облради, яка відбулася 16 березня, проголосували 68 депутатів, ще 7 не голосували (усього в облраді 84 депутати).

5 березня Тернопільська міськрада присвоїла міському стадіону ім'я Романа Шухевича, одного з лідерів "Української повстанської армії" (УПА). Присвятили це рішення річниці вбивства головнокомандувача УПА. Цю ініціативу підтримали всі присутні на сесії депутати міськради.

Таке рішення викликало обурення в представників Ізраїлю і Польщі. Зокрема, посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон розкритикував рішення Тернопільської міськради, зазначивши, що Шухевич був "пособником нацистів". У відповідь на це мер Тернополя Сергій Надал заявив, що посол став "бранцем радянської історіографії" і порадив йому ознайомитися з фактами участі євреїв у рядах УПА і відкритими архівами КДБ.

Пізніше з'явилася заява мера польського міста Замостя, яким той вирішив розірвати партнерські відносини з Тернополем і припинити спільний проект. Градоначальник заявив, що "поважає право кожного народу на власне розуміння історії", але не може пробачити Шухевичу "причетність до вбивства поляків".

Свій протест проти присвоєння імені Шухевича стадіону в Тернополі висловив і Інститут національної пам'яті Польщі, заявивши, що УПА причетна до вбивства близько 100 тис. поляків.