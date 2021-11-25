"Стадіон "Арена Львів" перебуває в аварійному стані" — Андрій Садовий

Львівський міський голова заявив, що стадіон, який приймав матчі Євро-2012, може впасти.

Мер Львова Андрій Садовий на сесії міської ради, що відбулася 25 листопада, заявив, що стадіон "Арена Львів" перебуває в аварійному стані, повідомляє регіональне видання lviv1256.com.

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За словами міського голови, до такого стану стадіон довів чинний менеджмент.

"Проблема "Арени Львів", вона дуже проста — це проблема менеджменту. Коли ми готувалися до Євро-2012, то ми готували команду, яка мала керувати цим стадіоном. Держава яке рішення схвалила? Місто взагалі відкинули, вирішили, що самі керуватимуть.

Якщо ви сьогодні залізете всередину цього стадіону, то ви зрозумієте, що він перебуває в аварійному стані. Якщо терміново не почати виділяти кошти на ліквідацію аварійності, він (стадіон "Арена-Львів") просто може завалитися. Плюс, щоб ви зрозуміли, він досі не введений в експлуатацію. Є підстанція, яку не запущено. І біля аеродрому є підстанція, яку так і не запустили", — заявив мер.

Наразі на стадіоні "Арена Львів" виступають два клуби української Прем'єр-ліги: ФК "Львів" і "Рух".

Зазначимо, що на стадіоні цієї осені пройшов матч відбіркового циклу на ЧС-2022 між збірними України та Боснії та Герцеговини. Гра завершилася внічию з рахунком 1:1, але футболісти збірної України після закінчення матчу скаржилися на стан газону.

Фокус розповідав, що в березні 2021 року депутати Львівського обласного стадіону проголосували за присвоєння "Арені Львів" імені Степана Бандери. У Міністерстві закордонних справ України цей крок назвали "епідемією бандеризації".