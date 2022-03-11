Стадіон "Арена Львів" стане центром для переселенців

З ініціативою допомогти біженцям виступив ФК "Шахтар": клуб проводив домашні матчі на стадіоні з 2014 до 2016 року.

Львівський стадіон "Арена Львів" буде облаштований для прийому біженців із регіонів України, які страждають від військового вторгнення Росії. Про це повідомляє пресслужба футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк).

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Донецький клуб приєднався до ініціативи керівників стадіону та делегував людей, які допоможуть підготувати стадіон до прийому вимушених переселенців. Повідомляється, що наразі виконано низку монтажних робіт нової локації координаційного центру, а з 11 березня співробітники клубу займатимуться реєстрацією вимушених переселенців.

Для функціонування координаційного центру клуб уже зайнявся придбанням речей першої необхідності: матраців, ковдр, подушок та засобів особистої гігієни. Зазначається, що клуб синхронізував свої дії із Львівською обласною державною адміністрацією.

Стадіон "Арена Львів" було здано в експлуатацію у листопаді 2011 року. На ньому було зіграно матчі Євро-2012. Місткість стадіону становить 35 тисяч глядачів.

Раніше львівський міський голова Андрій Садовий заявив, що стадіон "Арена Львів" перебуває в аварійному стані, оскільки ніхто не займався його обслуговуванням упродовж тривалого часу. Зазначимо, що на цьому стадіоні регулярно проводили матчі української Прем'єр-ліги такі клуби, як "Рух" та ФК "Львів". Також на ньому періодично проводить свої матчі Національна збірна України.

На початку березня Андрій Садовий також оголосив про покарання людей, які завищують вартість оренди квартир. Чиновник порівняв їх з мародерами, зазначивши, що біженці, які приїжджають до міста, можуть поскаржитися на власників квартир.