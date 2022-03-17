Пока проигрывал "Манчестер Юнайтед": Поль Погба рассказал об ограблении своего дома

Французский полузащитник сообщил, что во время проникновения злоумышленников, в доме находились его дети и няня.

Футболист английского клуба "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил об ограблении его дома, сообщает BBC.

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По словам 29-летнего полузащитника, инцидент произошел во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" — "Атлетико", который завершился победой испанского клуба со счетом 1:0.

Погба начал этот матч на скамейке запасных и появился на поле только на 67-й минуте. По словам Погба, "худший кошмар нашей семьи стал реальностью, когда в наш дом ворвались злодеи, пока наши дети спали в своей спальне".

Сообщается, что няня семьи в это время была дома, и Погба предложил награду "любому, кто сможет нам помочь".

"Мы с женой поспешили домой, не зная, живы ли наши дети и не пострадали. Для отца нет ничего хуже в этом мире, чем неспособность защитить своих детей, и я искренне надеюсь, что никому никогда не придется чувствовать то, что я чувствовал прошлой ночью", — отметил Поль Погба.

Информации о том, что именно украли грабители, французский футболист пока не предоставил.

Отметим, что контракт Поля Погба с "Манчестер Юнайтед" истекает летом 2022 года.

В начале января Фокус сообщал, что "Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для Поля Погба, в котором предусмотрены выгодные финансовые условия. Согласно информации английских СМИ, если стороны придут к соглашению, то Погба станет самым высокооплачиваемым футболистом в Английской Премьер-лиге.

В октябре 2021 года Поль Погба представил веганские бутсы. Они на 100% выполнены из "веганских" материалов — переработанных синтетических и растительных веществ и продуктов, без использования кожи.