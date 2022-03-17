Поки програвав "Манчестер Юнайтед": Поль Погба розповів про пограбування свого будинку

Французький півзахисник повідомив, що під час проникнення зловмисників у будинку перебували його діти та няня.

Футболіст англійського клубу "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявив про пограбування свого будинку, повідомляє BBC.

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За словами 29-річного півзахисника, інцидент стався під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Юнайтед" — "Атлетіко", який завершився перемогою іспанського клубу з рахунком 1:0.

Погба розпочав цей матч на лаві запасних і з'явився на полі лише на 67-й хвилині. За словами Погба, "найгірший кошмар нашої сім'ї став реальністю, коли до нашої оселі ввірвалися злодії, поки наші діти спали у своїй спальні".

Повідомляють, що няня сім'ї в цей час була вдома, і Погба запропонував нагороду "будь-кому, хто зможе нам допомогти".

"Ми з дружиною поспішили додому, не знаючи, чи живі наші діти й чи не постраждали. Для батька немає нічого гіршого у цьому світі, ніж нездатність захистити своїх дітей, і я щиро сподіваюся, що нікому ніколи не доведеться відчувати те, що я відчував минулої ночі", — зазначив Поль Погба.

Інформацію про те, що саме вкрали грабіжники, французький футболіст поки що не надав.

Зазначимо, що контракт Поля Погба з "Манчестер Юнайтед" спливає влітку 2022 року.

На початку січня Фокус повідомляв, що "Манчестер Юнайтед" готує новий контракт для Поля Погба, в якому передбачено вигідні фінансові умови. За інформацією англійських ЗМІ, якщо сторони погодяться, то Погба стане найоплачуванішим футболістом в Англійській Прем'єр-лізі.

У жовтні 2021 року Поль Погба представив веганські бутси. Вони на 100% виготовлені з "веганських" матеріалів — перероблених синтетичних та рослинних речовин та продуктів, без використання шкіри.