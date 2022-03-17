"С их молчаливого согласия убивают мой народ", — Ребров — о россиянах

По словам футбольного специалиста, жители РФ в своей массе не протестуют против войны, поскольку хотят спокойно жить. Поэтому им не может быть прощения.

Украинский футбольный специалист Сергей Ребров, который сейчас тренирует команду "Аль-Айн" из ОАЭ, высказался о том, что российские законы сковывают любые инициативы со стороны граждан. Об этом сообщает Команда.

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По словам Реброва, который выступал за казанский "Рубин", в России немало людей, которые поддерживают Украину и выступают против войны, но боятся высказывать свое мнение. С началом масштабной войны маховик репрессий запустили по новой, и уголовная ответственность может последовать чуть ли не за мыслепреступление — за комментарии в соцсетях уж точно.

"Впрочем, мне все равно, на какой срок их могут посадить — с их молчаливого согласия убивают мой народ и разрушают мою страну", — объяснил Ребров.

Отвечая на вопрос о том, что на посторонний взгляд спортсмены кажутся решительными и бесстрашными, Ребров сказал, что применительно к РФ это не совсем так. Российские футболисты, считает Ребров, отдают себе отчет в том, что кроме РПЛ они нигде больше не востребованы, и по этой причине, даже если у них и есть какая-то гражданская позиция, они предпочтут промолчать.

"Хотят спокойно жить. У них, может, это и получается, но страдаем мы, поэтому с нашей стороны не может быть никакого прощения", — объяснил футбольный тренер.

"Россияне всегда отличались чем-то особенным, — отметил Ребров. — То футболисты наденут майки с поддержкой войны, то кто-то выйдет на пьедестал с новоявленной свастикой, то эти многочисленные допинговые скандалы".

По мнению Реброва, для россиян спорт — это инструмент, чтобы доказать свое величие. Теперь они могут мериться мускулами внутри своей необъятной и неразумной державы.

Ранее Фокус сообщал, что Украине могут предоставить прямую путевку на ЧМ-2022. Такое предположение высказал исполнительный директор Футбольной ассоциации Уэльса Ноэл Муни. По его словам, национальная сборная Украины по футболу может получить прямую путевку на чемпионат мира в Катаре, который состоится в ноябре-декабре 2022.