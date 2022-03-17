"З їхньої мовчазної згоди вбивають мій народ", — Ребров — про росіян

За словами футбольного спеціаліста, жителі РФ у своїй масі не протестують проти війни, бо хочуть спокійно жити. Тому їх не можна пробачити.

Український футбольний фахівець Сергій Ребров, який зараз тренує команду "Аль-Айн" з ОАЕ, висловився про те, що російські закони сковують будь-які ініціативи з боку громадян. Про це повідомляє Команда.

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За словами Реброва, який виступав за казанський "Рубін", у Росії чимало людей, які підтримують Україну та виступають проти війни, але бояться висловлювати свою думку. З початком масштабної війни маховик репресій запустили по новій, і кримінальна відповідальність може наслідувати мало не за думкозлочин — за коментарі в соцмережах точно.

"Втім, мені все одно, на який термін їх можуть посадити — з їхньої мовчазної згоди вбивають мій народ і руйнують мою країну", — пояснив Ребров.

Відповідаючи на питання про те, що на сторонній погляд спортсмени здаються рішучими та безстрашними, Ребров сказав, що стосовно РФ це не зовсім так. Російські футболісти, вважає Ребров, усвідомлюють те, що крім РПЛ вони ніде більше не мають попит, і з цієї причини, навіть якщо в них і є якась громадянська позиція, вони воліють промовчати.

"Хочуть спокійно жити. В них, може, це й виходить, але страждаємо ми, тому з нашого боку не може бути жодного прощення", — пояснив футбольний тренер.

"Росіяни завжди відрізнялися чимось особливим, — зазначив Ребров. — То футболісти одягнуть майки з підтримкою війни, то хтось вийде на п'єдестал із новоявленою свастикою, то ці численні допінгові скандали".

На думку Реброва, для росіян спорт це інструмент, щоб довести свою велич. Тепер вони можуть мірятися м'язами всередині своєї неосяжної й нерозумної держави.

Раніше Фокус повідомляв, що Україні можуть надати пряму путівку на ЧС-2022. Таке припущення висловив виконавчий директор Футбольної асоціації Уельсу Ноел Муні. За його словами, національна збірна України з футболу може здобути пряму путівку на Чемпіонат світу в Катарі, який відбудеться в листопаді-грудні 2022 року.