Украинская спортсменка Ярослава Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту (видео)

На соревнованиях в Белграде украинка завоевала "золото", прыгнув на высоту 2,02 метра.

Ярослава Магучих выиграла Чемпионат мира по прыжкам в высоту в помещении, который проходил в Белграде, столице Сербии, сообщает Украинская правда.

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20-летння уроженка Днепра и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио-2020 смогла обойти все соперниц и получить лучший результат — 2,02 м.

Ярослава Магучих впервые в своей карьере стала чемпионкой мира. Еще одна украинка, Ирина Геращенко, смогла занять только 5 место на чемпионате мира по прыжкам в высоту в помещении с результатом 1,92 м.

Тройка лидеров Чемпионата мира в Белграде выглядит так:

Ярослава Магучих (Украина) – 2,02 м

Элинор Паттерсон (Австралия) – 2,00 м

Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 1,98 м

В прошлом году Магучих выиграла Чемпионат Европы, который проходил в городе Торунь, Польша.

Напоминаем, что Магучих заработала самые большие призовые среди украинских легкоатлетов на "Бриллиантовой лиге". Украинка суммарно заработала 39,20 тысяч долларов за участия в самых престижных соревнованиях легкоатлетов в мире.

Также Фокус писал о том, что Магучих отреагировала на новое фото с россиянкой Марией Ласицкене и посоветовала хейтерам "заняться собой". Легкоатлетка попросила не писать о ней гадости и объяснила, почему была сделана очередная фотография