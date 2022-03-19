Українська спортсменка Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту (відео)

На змаганнях у Белграді українка виборола "золото", стрибнувши на висоту 2,02 метри.

Ярослава Магучіх виграла Чемпіонат світу зі стрибків у висоту в приміщенні, що проходив у Белграді, столиці Сербії, повідомляє Українська правда.

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20-річна уродженка Дніпра та бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо-2020 змогла обійти всіх суперниць та отримати найкращий результат — 2,02 м.

Ярослава Магучіх уперше у своїй кар'єрі стала чемпіонкою світу. Ще одна українка, Ірина Геращенко, змогла посісти лише 5 місце на чемпіонаті світу зі стрибків у висоту у приміщенні з результатом 1,92 м.

Трійка лідерів Чемпіонату світу в Белграді виглядає так:

Ярослава Магучіх (Україна) — 2,02 м;

Елеанор Паттерсон (Австралія) — 2,00 м;

Надія Дубовицька (Казахстан) — 1,98 м.

Минулого року Магучіх виграла Чемпіонат Європи, який проходив у місті Торунь, Польща.

Нагадуємо, що Магучіх заробила найбільші призові серед українських легкоатлетів на "Діамантовій лізі". Українка сумарно заробила 39,20 тисяч доларів за участі в найпрестижніших змаганнях легкоатлетів у світі.

Також Фокус писав про те, що Магучіх відреагувала на нове фото з росіянкою Марією Ласіцкене та порадила хейтерам "зайнятися собою". Легкоатлетка попросила не писати про неї гидоти і пояснила, чому було зроблено чергове фото.