"Для моей Украины!" — легкоатлетка Марина Бех-Романчук выиграла серебро на ЧМ

Спортсменка посвятила дебютную медаль в тройном прыжке своему народу, назвав украинцев сильной и независимой нацией.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук серебряной медалью отметила дебют в новой для себя дисциплине на белградском Чемпионате мира в помещении. Ее результат в тройном прыжке — 14.74 м. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

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Это достижение спортсменка посвятила своему народу. "Для моей Украины. Для моего народа. Все будет Украина. Потому что мы — сильная и независимая нация", — написала спортсменка в Instagram.

Украинка специализируется в прыжках в длину — прежде в тройном прыжке она не выступала. Но теперь есть возможность добиться результата и в своей "родной" дисциплине.

Украинская сборная завоевала на Чемпионате мира в Сербии уже свою вторую медаль. Накануне Ярослава Магучих стала обладательницей золота в прыжках в высоту.

Магучих показала лучший результат, взяв планку на высоте 2,02 метра. 20-летняя уроженка Днепра приехала в Белград в статусе бронзового призера Олимпиады Токио-2020. Это первая золотая медаль Чемпионата мира для украинской спортсменки.

Ранее Фокус сообщал, что гонщики Формулы-1 оригинальным способом поддерживают Украину. Пилот Aston Martin Себастьян Феттель, четырежды становившийся чемпионом Формулы-1, и Пьер Гасли из Alpha Tauri добавили на свои шлемы элементы дизайна в поддержку Украины.