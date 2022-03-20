"Для моєї України!" — легкоатлетка Марина Бех-Романчук виграла срібло на ЧС

Спортсменка присвятила дебютну медаль у потрійному стрибку своєму народу, назвавши українців сильною та незалежною нацією.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук срібною медаллю відзначила дебют у новій дисципліні на белградському Чемпіонаті світу в приміщенні. Її результат у потрійному стрибку — 14,74 м. Про це повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України.

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Це досягнення спортсменка присвятила своєму народові. "Для моєї України. Для мого народу. Все буде Україна. Тому що ми — сильна та незалежна нація", — написала спортсменка в Instagram.

Українка спеціалізується у стрибках у довжину — до цього у потрійному стрибку вона не виступала. Але тепер є можливість досягти результату і у своїй "рідній" дисципліні.

Українська збірна здобула на Чемпіонаті світу в Сербії вже свою другу медаль. Напередодні Ярослава Магучіх стала володаркою золота у стрибках у висоту.

Магучіх показала найкращий результат, взявши планку на висоті 2,02 метри. 20-річна уродженка Дніпра приїхала до Белграду у статусі бронзової призерки Олімпіади Токіо-2020. Це перша золота медаль чемпіонату світу для української спортсменки.

Раніше Фокус повідомляв, що гонщики Формули-1 у оригінальний спосіб підтримують Україну. Пілот Aston Martin Себастьян Феттель, який чотири рази ставав чемпіоном Формули-1, і П'єр Гаслі з Alpha Tauri додали на свої шоломи елементи дизайну на підтримку України.