Нагулялся: экс-динамовца Жерсона Родригеса выгнали из французского "Труа"

Причиной досрочного расторжения контракта в клубе называют "систематические нарушения дисциплины".

Люксембургский экс-нападающий ФК "Динамо" Киев Жерсон Родригес покинет французский клуб "Труа", сообщает издание L`Equipe.

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26-летний футболист еще 16 февраля был исключен из команды из-за постоянных нарушений дисциплины. Теперь, по информации издания, "Труа" окончательно расторг с ним контракт. Лига 1 зарегистрировала факт завершения трудового договора между клубом и футболистом.

Жерсон Родригес выступал за "Труа" на правах аренды, которая была рассчитана до конца текущего сезона. В составе французской команды он сыграл 12 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.

Контракт люксембургского игрока с "Динамо" (Киев) действует до 2024 года.

Ранее у футболиста был конфликт с экс-главным тренером "Динамо" Алексеем Михайличенко. Причина идентична с ситуацией в "Труа" — нарушение дисциплины. Но с приходом в "Динамо" Мирчи Луческу Родригес начал получать стабильную игровую практику. Однако перед стартом сезона 2021/2022 футболист отправился в аренду в "Труа".

Фокус сообщал о том, что главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу назвал президента Российской Федерации Владимира Путина убийцей. Так румынский тренер выразил несогласие с политикой лидера соседнего государства, которое осуществило военное вторжение на территорию Украины.

Днем ранее с похожим заявлением выступил и президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис. По словам президента "Динамо", Россия совершила жестокую военную агрессию против Украины, а киевский клуб ведет активную деятельность, направленную на оказание помощи всем пострадавшим от войны. Также стало известно, что ФК "Динамо" (Киев) эвакуировал детско-юношескую футбольную школу.