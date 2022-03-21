Награвся: ексдинамівця Жерсона Родрігеса вигнали з французького "Труа"

Причиною дострокового розірвання контракту в клубі називають "систематичні порушення дисципліни".

Люксембурзький екснападник ФК "Динамо" Київ Жерсон Родрігес покине французький клуб "Труа", повідомляє видання L`Equipe.

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26-річного футболіста ще 16 лютого було виключено з команди через постійні порушення дисципліни. Тепер, за інформацією видання, "Труа" остаточно розірвав із ним контракт. Ліга 1 зареєструвала факт завершення трудового договору між клубом і футболістом.

Жерсон Родрігес виступав за "Труа" на правах оренди, яка була розрахована до кінця цього сезону. У складі французької команди він зіграв 12 матчів, забив 1 м'яч і віддав 1 результативну передачу.

Контракт люксембурзького гравця з "Динамо" (Київ) діє до 2024 року.

Раніше футболіст мав конфлікт із ексголовним тренером "Динамо" Олексієм Михайличенком. Причина ідентична із ситуацією в "Труа" — порушення дисципліни. Але з приходом у "Динамо" Мірчі Луческу Родрігес почав отримувати стабільну ігрову практику. Проте перед стартом сезону 2021/2022 футболіст відправився в оренду в "Труа".

Фокус повідомляв про те, що головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу назвав президента Російської Федерації Володимира Путіна вбивцею. Так румунський тренер висловив незгоду з політикою лідера сусідньої держави, яка здійснила воєнне вторгнення на територію України.

Днем раніше зі схожою заявою виступив і президент ФК "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс. За словами президента "Динамо", Росія вчинила жорстоку військову агресію проти України, а київський клуб веде активну діяльність, спрямовану на надання допомоги всім, хто постраждав від війни. Також стало відомо, що ФК "Динамо" (Київ) евакуював дитячо-юнацьку футбольну школу.