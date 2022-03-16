"Путін — злочинець": Мірча Луческу засудив військове вторгнення Росії в Україну

Головний тренер київського "Динамо" сподівається продовжити роботу в Україні.

Головний тренер футбольного клубу "Динамо" (Київ) Мірча Луческу поділився міркуваннями щодо війни в Україні. Про це тренер розповів в інтерв'ю польському виданню Sportowe Fakty.

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За словами Луческу, те, що відбувається в Україні, не можна назвати інакше, як кримінал. 76-річний тренер переконаний, що президент Російської Федерації Володимир Путін — злочинець.

"Це злочин. Путін — злочинець. Ця війна — варварство. Ми бачимо, що діти та жінки помирають. Лікарні та житлові будинки зазнають бомбардувань. Це незбагненно. Весь світ має підтримати Україну зараз. Ще раз: Путін є злочинцем. Навіть уявити собі неможливо те, що відбувається зараз. Я поїхав до Румунії, але намагаюся допомагати українцям усіма можливими способами. Я контактую з моїми гравцями і намагаюся допомогти їм", — сказав Мірча Луческу.

Він зазначив, що не очікував початку повномасштабної війни в Україні, після того, як виїхав з охопленого війною Донецька в 2014 році.

"Я припускав думку, що активні бойові дії можуть відновитися в Донецькій чи Луганській областях, але я не міг припустити, що Київ та інші українські міста будуть схильні до ударів, а деякі з них зникнуть. Ось чому я кажу, що це злочин. Я пам'ятаю свій час у "Шахтарі", у "Динамо". У нас було багато національностей, росіяни, українці, але з цим у нас не було проблем. Ми працювали разом, ці хлопці дружили і за межами поля... А тепер ми свідки божевілля. Мені все ще складно прийняти, що це відбувається", — сказав Мірча Луческу.

Румунський тренер зазначив, що сподівається повернутися в Україну та продовжити свою роботу з "Динамо", а Володимир Путін і його оточення — понесуть покарання за скоєні злочини.

Напередодні в італійській пресі з'явилася інформація, що Мірча Луческу виступив проти заборон на змагання для російських спортсменів, нібито назвавши війну "політичним питанням".

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що футболісти київського "Динамо" розпочали тренування під керівництвом Олега Гусєва, щоб підготуватися до відновлення чемпіонату України.